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ポールスミスマフラー✨美品✨✨
商品番号 N11127608281
商品名

ポールスミスマフラー✨美品✨✨
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気ブランドPaulSmithのマフラーになります。ストラップ柄がとてもオシャレで、傷や汚れもなく美品です^-^✨（写真をご確認下さい）購入時¥19,950の製品になります。マフラーを使用しなくなった為、出品します。実寸長さ‥159cm柄・デザイン···ストライプカラー···ブラウン
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