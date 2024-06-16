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絵画 額
商品番号 I41239341568
商品名

絵画 額
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 13,050 円
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商品詳細

しばらく部屋に飾ってありました。断捨離の為、手放します。いわれなどはわかりません。キャンバスも外せないので額ごとになります。えがかれている所は厚みがあります。大きさキャンバス横23cm縦16cm額橫36.5cm縦29.5cm
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