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商品詳細
しばらく部屋に飾ってありました。断捨離の為、手放します。いわれなどはわかりません。キャンバスも外せないので額ごとになります。えがかれている所は厚みがあります。大きさキャンバス横23cm縦16cm額橫36.5cm縦29.5cm
http://narcologia.ru/goods/pompous581823.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis291844.html
http://narcologia.ru/goods/waveform343517.html
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受注制作ペットの油絵額入りSM 絵画 mimoza 通販｜Creema(クリーマ)
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