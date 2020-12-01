手袋　大量　まとめ　39双　すべり止め　軍手　現場　仕事　ドライブ手袋　日曜大工

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商品詳細
新品 未使用品ですが古い為未使用に近いにしています。型番142-DX商品の特徴●13Gの編み手袋にポリ塩化ビニルのすべり止め加工を施した手袋です。●綿100％で風合いが良いです。●運輸●流通作業●検品●建設●農作業等●13ゲージ商品仕様メーカー：アトムブランド：アトム（ATOM）型番：142-DXサイズ：フリーオレンジブック発注コード：857-1056トラスコオレンジブックコード検索対象：トラスコオレンジブックコード検索対象品手のひら周り(cm)：19.4±0.6梱包数：200双(10双×20)色：白中指長さ(cm)：7.8±0.5全長(cm)：23.5±1材質/仕上：・手袋・綿100％・すべり止め・ポリ塩化ビニル
http://narcologia.ru/goods/browse988991.html
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