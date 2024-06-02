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PORTER 長財布　ネイビー
商品番号 I80087563983
商品名

PORTER 長財布　ネイビー
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　｜ポーター/PORTERシリーズ　｜ポーターワンダー/PORTERWONDER品番　　　｜342-06033形状　　　｜Lラウンド長財布/小銭ファスナー内側外寸　　　｜W190×H100×D20［mm］重量　　　｜約190g素材　　　｜【表地】豚革（タンニン鞣し・エンボス加工）　　　　　｜【裏地】コットンツイル（アクリルコーティング）定価　約25000円あまり使っていなかったので綺麗な方だと思いますが、表面豚革に少し擦れがあります。（写真の9枚目と10枚目）内側には使用感や擦れは無かったです。ご検討宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/monophonic679912.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei367271.html
http://narcologia.ru/goods/seamless497929.html
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