絵画 「妙高高原」飯尾 啓 作

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商品詳細
絵画「妙高高原」画家飯尾啓さんの作品です。箱に入って保存されていた為、絵画は綺麗な状態です。額の金具部分に錆、ガラス部分の汚れ等はございます。サイズ額寸 縦約41cm横約51cm絵画 縦約25cm横約35cm額もそのまま、割れないように梱包してお届け致します。即購入可
http://narcologia.ru/goods/revamp11322.html
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