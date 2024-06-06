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MICHAEL KORS マイケルコース WARRENTECH ジップアラウンド
商品番号 Y47417881323
商品名

MICHAEL KORS マイケルコース WARRENTECH ジップアラウンド
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MICHAELKORSマイケルコースWARRENTECHジップアラウンド　ウォレットラウンドファスナー長財布オーシャン36T7LWRE3L複数回使用しましたが、大切に使用していたため、スレや破れ等はかなり少ないです。自分のファッションに色目が合わなくなってしまい、出品致します。中古のため、ノークレームノーリターンでお願い致します。
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