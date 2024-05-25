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ニューエラ　ニューヨークヤンキース　NY
商品番号 H55884434313
商品名

ニューエラ　ニューヨークヤンキース　NY
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,656 円
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商品詳細

数年前に新品購入。数える程しか被っていません。とても美品です。サイズは71/2（59.6cm）よろしくお願いします。カラー···ブラック形···ベースボール************************************************goleador（ゴレアドール）CHAMPION（チャンピオン）CHALLENGER（チャレンジャー）XLARGE（エクストララージ）X-girl（エックスガール）dalponte（ダウポンチ）spazio（スパッツィオ）duelo（デュエロ）gavic（ガビック）penalty（ペナルティ）bonera（ボネーラ）capaz（カパース）sfida（スフィーダ）hubsch（ヒュブシュ）jogarbola（ジョガボーラ）soccerjunky（サッカージャンキー）joma（ホマ）mobus（モーブス）ATHLETA（アスレタ）gol（ゴル）svolme（スボルメ）penetrar（ペネトラール）GRANDE（グランデ）asics（アシックス）adidas（アディダス）NIKE（ナイキ）PUMA（プーマ）UNDERARMOUR（アンダーアーマー）NEWBALANCE（ニューバランス）MIZUNO(ミズノ）
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