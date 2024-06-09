death nyc 世界限定100枚 KAWS companion

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商品詳細
DEATHNYC2022年世界限定100枚ポップアート現代アート【アーティスト紹介】DEATHNYCニューヨーク出身のストリートアーティストDon'teasilyabandonthehope(希望を簡単に捨てるな)の意味から…世界で注目する過激なモチーフゆえに少量しか発表しないアーティストです【サイズ】H450mm×W320mm【バンドサイン】直筆サイン【エデューション】限定NoまたはA/P(A/Pとは…アーティストプルーフの略普通はアーティスト・関係者が手元に残しておく作品ですが…限定ナンバーの作品が完売した場合市場に出てくる場合あります)【エンボス】印影あり【付属】正規証明書(COA)エンボスステッカーDAETHNYCB#deathnyc#100枚限定#シルクスクリーン#KAWS#companion
http://narcologia.ru/goods/choice291385.html
http://narcologia.ru/goods/response321442.html
http://narcologia.ru/goods/passivity427183.html
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