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ウェディングスーツ　3点セット
商品番号 B11135224582
商品名

ウェディングスーツ　3点セット
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 13,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年の夏に購入し、ウェディングフォトを撮る為に旦那が一度のみ着用。ほとんど未使用に近いです。3万円で購入。⚫︎カラー···ライトベージュ⚫︎サイズ…ジャケット　着丈　72cm肩幅46cm袖丈　63cm胸囲　104cm　　　　　　　　　　　袖口　26.8cmベスト　　　着丈　52cm肩幅　36.8cm　　　　　　　　　　　胸囲　100cm　　　　　　　　　ウエスト　98cm　　　　　ズボン　　　着丈　103cm　　　　　　　　　ウエスト　88cm裾周り　　34cmヒップ　　102.5cm⚫︎その他…スーツなので若干のサイズ誤差がございます、ご理解よろしくお願いします。
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