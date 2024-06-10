ウェディングスーツ　3点セット

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商品詳細
今年の夏に購入し、ウェディングフォトを撮る為に旦那が一度のみ着用。ほとんど未使用に近いです。3万円で購入。⚫︎カラー···ライトベージュ⚫︎サイズ…ジャケット 着丈 72cm肩幅46cm袖丈 63cm胸囲 104cm 袖口 26.8cmベスト 着丈 52cm肩幅 36.8cm 胸囲 100cm ウエスト 98cm ズボン 着丈 103cm ウエスト 88cm裾周り 34cmヒップ 102.5cm⚫︎その他…スーツなので若干のサイズ誤差がございます、ご理解よろしくお願いします。
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