アリゾナフリーダム ターコイズ付きK18金縄シルバーフェザー

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商品詳細
ARIZONAFREEDOMアリゾナフリーダムターコイズ付きK18金縄シルバーフェザー素材silver925K18ターコイズサイズ縦4.7cm横1.1cm重量5g付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に良好です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver925シルバーアクセサリーペンダントトップネックレス材質···シルバーカラー···シルバー
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