【美品】マッキントッシュロンドン スーツ セットアップ ネイビー 36　A467

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ご覧いただきまして、誠にありがとうございます！※撮影用小物のシャツとネクタイは付属しません。■アイテム[A467]【美品】MACKINTOSHLONDONマッキントッシュロンドンスーツセットアップ上下FLEXJERSEYフレックスジャージムリネジャケットパンツネイビー紺サイズ36S相当メンズ上下で定価92,400円のお品です。特殊編み機で編まれたまるで織物のような特殊なジャージー素材が採用されています。ハリ・コシがあり形態安定に優れており、長期間着用した際の型くずれを軽減してくれます。セミミルドタイプで秋冬シーズンに相応しい風合いです。・ジャケットNEWBRIDGE（ニューブリッジ）シングル2ボタンフラップポケットサイドベンツ三角フラップ付き内ポケットペン差しポケット総裏・パンツ1アウトプリーツバックウエスト部分：ゴムシャーリング表地共地のドローコード付き■カラー 紺 ネイビー■サイズ サイズ表記：36（S相当）■平置き実寸(単位：cm)ジャケット 身幅約51 着丈約69 肩幅約42 袖丈約59パンツ ウエスト約35 わたり約25 股上約22 股下約65 裾幅約16素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。■素材 写真の品質タグをご覧ください。■コンディションランク【A+】使用感も少なく、目立った汚れも見られない美品です。 S新品・タグ付き A多少使用感はあるが、目立った傷や汚れも見られない良品 B目立たない程度だが、多少シミや傷などのダメージが見られる C外観にスレ、汚れは見られるものの着用には問題のない程度 D状態が悪く使用感の強いお品■購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品※ご確認くださいハンガー等、撮影用小物類は付属致しません。★★★★★★★★★★★★★★★★ 他にも厳選アパレル多数出品中！ ⇒#roket_メンズ★★★★★★★★★★★★★★★★