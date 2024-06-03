Barbour transport サイズ40 美品

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Barbourtransportサイズ40身幅67着丈67裄丈87cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。カラー セージグリーン22年冬に購入したものです。オイルドの生地のモデルです。特に目立つ汚れやキズの無い美品です。ピンバッジもお付けします。バブアー トランスポート bedaleビデイルbeaufortビューフォート speyスペイカラー···グリーン