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Barbour transport サイズ40 美品
商品番号 O93022706440
商品名

Barbour transport サイズ40 美品
ブランド名 バブアー
特別価格 税込 16,100 円
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商品詳細

Barbourtransportサイズ40身幅67着丈67裄丈87cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。カラー　セージグリーン22年冬に購入したものです。オイルドの生地のモデルです。特に目立つ汚れやキズの無い美品です。ピンバッジもお付けします。バブアー　トランスポート　bedaleビデイルbeaufortビューフォート　speyスペイカラー···グリーン
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