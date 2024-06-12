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商品詳細
今年の夏に横浜そごう店内のベルルッティにて購入。カードを入れて数回使った程度の美品です。パティーヌはしてませんので、純正の茶色になります。ベルルッティのシンボルマークがセンターに入った美しいデザインです。メルカリに多い旧型タイプの手引きではなく新しいモデルになります。レシートは付属しません。真贋の参考になればと思います。箱やショッパーは無いので、黒い布製の袋に入れてジッパータイプの袋に入れて発送します。
http://narcologia.ru/goods/conception118657.html
http://narcologia.ru/goods/pompous795023.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement672199.html
ベルルッティ ワパ 現行タイプ ブランド雑貨総合 38250円 www ...
ベルルッティ ワパ 現行タイプ - コインケース/小銭入れ
ベルルッティ ワパ 現行タイプ - コインケース/小銭入れ
ベルルッティ ワパ 現行タイプ - コインケース/小銭入れ
ベルルッティ ワパ 現行タイプ - コインケース/小銭入れ
ベルルッティ ワパ 現行タイプ ブランド雑貨総合 38250円 www ...
ワパ スクリットレザー ジップ付きコインパース | ベルルッティ JP
ベルルッティ ワパ 現行タイプ - コインケース/小銭入れ
ベルルッティ ワパ 現行タイプ-
ベルルッティ ワパ 現行タイプ-
ベルルッティ ワパ 現行タイプ-
ワパ スクリットレザー ジップ付きコインパース
ベルルッティ ワパ 現行タイプ-
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ベルルッティ ワパ 現行タイプ - コインケース/小銭入れ
ベルルッティ ワパ 現行タイプ - コインケース/小銭入れ
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ベルルッティ ワパ 現行タイプ - コインケース/小銭入れ
ベルルッティ ワパ 現行タイプ-
ベルルッティ ワパ 現行タイプ-
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ワパ スクリットレザー ジップ付きコインパース
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