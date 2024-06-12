希少品！ GOOD WORTH \u0026 CO. グッド ワース キーフック ブラス

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商品詳細
◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています！→#douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください！→#douzo小物GOODWORTHのキーリングです！GOODWORTHgoodworthGOODLUCKKEYRINGGoodWorth\u0026Co.Summer2017Brasssplitkeyringmeasuring1.4\"x1.2\"グッドワースぐっどわーすキーリングキーホルダーBRASSGOLDbrassgoldブラスゴールドキンぶらすごーるどきん真鍮金FREEfreeフリーふりー2017年SSAWFW春夏秋冬SPRINGSUMMERFALLAUTUMNWINTERALLSEASONオールシーズンリリース17SSサイズフリー採寸横約3cm縦約3.5cm厚み約0.3cm状態未使用購入場所USAビンテージ店舗付属品なしコメント大人気商品の為、即完売、品切れ中の為、是非お早めに！No.202320080208◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています！→#douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください！→#douzo小物★プロフィール必読！★フォロワー大募集！★フォロワー様、同時大量購入者様は割引します！★急に大幅値下げや出品終了あります！○発送：迅速かつ丁寧を心掛けています！○即決：即お支払いしていただければOK！○値引き：交渉時は、希望額と支払日時を提示ください。○サイズ感：採寸をご参考にお願いします。適性の身長や体重は答えかねます。○在庫切れでキャンセルとなる場合もございます。○ブロック対象・言葉遣いの悪い方・頻回な質問者・返答がない方・取り置き依頼◉素人による、保管・検品・採寸・梱包のため、見落としなど細かな点まで気になる方は購入をお控え頂き、神経質でないかたは、購入をよろしくお願いいたします(^^)◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています！→#douzo現在出品中商品◉良ければ、他もご覧ください！→#douzo小物
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