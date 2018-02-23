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【25.5cm】COACH コーチ オールレザー スニーカー メンズ
商品番号 F73038074290
商品名

【25.5cm】COACH コーチ オールレザー スニーカー メンズ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3万円ほどで購入しました。COACHのメンズ向けスニーカーです。大きく目立つ傷や汚れはありません。一度シュークリーニングにも出しています。色は薄いブラウン、ローカットタイプです。こちらサイズ表記25cmですが25.5cmの方が合うとおもいます！やや使用感はありますが、さすがコーチ、つくりはしっかりしており、状態も良いかと思います！アッパーがレザーなのでとても高級感のあるスニーカーです何分中古のためご理解いただける方にお譲りしたいと思います梱包の上発送いたしますよろしくお願いいたしますメインカラー...薄いブラウン即購入OK。全国送料無料。匿名配送。24時間対応。不明なことなどあればお気軽にコメントください☆
http://narcologia.ru/goods/manufacture367841.html
http://narcologia.ru/goods/Persia345388.html
http://narcologia.ru/goods/Addict452518.html

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