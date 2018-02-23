【25.5cm】COACH コーチ オールレザー スニーカー メンズ

3万円ほどで購入しました。COACHのメンズ向けスニーカーです。大きく目立つ傷や汚れはありません。一度シュークリーニングにも出しています。色は薄いブラウン、ローカットタイプです。こちらサイズ表記25cmですが25.5cmの方が合うとおもいます！やや使用感はありますが、さすがコーチ、つくりはしっかりしており、状態も良いかと思います！アッパーがレザーなのでとても高級感のあるスニーカーです何分中古のためご理解いただける方にお譲りしたいと思います梱包の上発送いたしますよろしくお願いいたしますメインカラー...薄いブラウン即購入OK。全国送料無料。匿名配送。24時間対応。不明なことなどあればお気軽にコメントください☆



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