Mrs.GREEN APPLE キャップ 受注生産品

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商品詳細
2018年のENSEMBLETOURを記念して作られた、受注生産の限定品です。コレクションとして買ったため未使用ですが、素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。画像2枚目の青りんご左下にほつれがありますが、買った時からあるものなのでご了承ください。#MrsGREENAPPLE#ミセス#キャップ
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