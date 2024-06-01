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Mrs.GREEN APPLE キャップ 受注生産品
商品番号 C23520275206
商品名

Mrs.GREEN APPLE キャップ 受注生産品
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2018年のENSEMBLETOURを記念して作られた、受注生産の限定品です。コレクションとして買ったため未使用ですが、素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。画像2枚目の青りんご左下にほつれがありますが、買った時からあるものなのでご了承ください。#MrsGREENAPPLE#ミセス#キャップ
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