カープ CARP ニューエラキャップ　野球帽子

こちらで譲って頂きましたが似合わないため出品しますタグが付いた状態で 譲って頂きましたとても綺麗な状態です私も試着のみです汚れや 破損などは有りませんがあくまでも 人手に渡ったものです完璧を求めるかたはご遠慮ください余談ですがSixTONESの田中樹さんがメディアで着用されました発送はなるべく小さくして送らせてもらいますサイズは 58.7センチですお色は濃いネイビーです 定価 6380円のタグ付いてます#カープ#carp#ニューエラキャップ#田中樹#野球帽子#レディースキャップ



カープショップニュース ‐ 広島東洋カープオフィシャルグッズショップ



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