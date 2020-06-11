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WANDS 5期 上原大史 着用モデル ジャケット 真天地開闢集団-ジグザグ-
商品番号 J73083030958
商品名

WANDS 5期 上原大史 着用モデル ジャケット 真天地開闢集団-ジグザグ-
ブランド名 ステイファン
特別価格 税込 13,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【値段交渉不可商品】WANDS上原大史-真天地開闢集団-ジグザグ新天地開闢集団命ジャケットstayfunステイファン完売品リバーシブルボンバージャケットサイズSMALL（S）身幅　肩幅　着丈　そで丈　重量(g)5551.5　6857.5　　750短時間着用したのみ。美品。173センチの私でちょうど良いサイズになります。この商品は一点一点総柄の配置が違うものになりますが、全体的にバランスのよい配置になっていると思います。上杉昇fieldofviewdeen好きにオススメです。インフルエンサーのげんじがYouTube動画で着用していました。
http://narcologia.ru/goods/reboot667236.html
http://narcologia.ru/goods/composite322754.html
http://narcologia.ru/goods/stage933197.html
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