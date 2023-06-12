ニューエラ×MOMA ニューヨークヤンキースキャップ［ネイビー］

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商品詳細
未使用のためとてもきれいな状態です。アジャスターベルトはないタイプです。ツバのシールはありません。2017年10月1日から2018年1月28日まで開催されたニューヨーク近代美術館の展覧会「Items:IsFashionModern?」に触発された商品、とのことです。素材···ウールカラー···ネイビー（裏地グリーン）形···ベースボールサイズ…71/2（59.6cm）#newera素材···ウール形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/revamp62122.html
http://narcologia.ru/goods/procurement397333.html
http://narcologia.ru/goods/slide714187.html
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