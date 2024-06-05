【良品】 ルイヴィトン ポルトフォイユ ブラザ エクリプス ブラック メンズ

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数あるショップの中からご覧頂き、ありがとうございます♪⭐️即購入OK！ コメントのやり取りがあっても早い者勝ちです！⭐️1点限りの商品です❗️ いつ同じ商品が出品できるかわかりません！#ごえもん財布出品一覧はこちらからどうぞ！！こちらの商品は、鑑定調査を行った大手ブランド買取店から購入した正規品です。万が一偽物だった場合、全額返金させて頂きますので、安心してお買い求めください！【商品】長財布【ブランド】LOUISVUITTONルイヴィトン【参考価格】約12万5,000円【商品説明】ルイヴィトンのメンズランキングで圧倒的な人気を誇る『ポルトフォイユブラザ』シリーズ♪誰もが一目でルイヴィトンだと気づくモノグラムエクリプス柄がデザインされた上品さと高級感のある最高の一品です。持ってるだけでワンランク上の自分を演出してくれるアイテムです♪札入れ:1ヶ所カードポケット:16ヶ所フリーポケット:3ヶ所コインケース:1ヶ所【商品の状態】表側：多少の汚れやフチスレはありますが、大きな傷やベタつきなどは見受けられません。内側：多少の汚れやイニシャル跡(目立ちにくいように補修済み)はありますが、合皮の剥がれやベタつきなどは見受けられません。コインケースのファスナーの開閉もスムーズです。【サイズ】縦：約20cm 横：約10cm マチ：約1.5cm※多少の誤差はご了承ください【シリアルナンバー】RA2189【生産国】フランス【付属品】なし箱や袋は撮影用になります。【備考】本商品は中古品ですので、その点ご理解頂ける方のみご検討頂けますと幸いです。即購入可能な方のみ購入へお進みください。コンビニ支払いを選択の方は、原則当日または次の日にお支払い可能な方のみ購入へお進みください。トラブル防止のため、取置きはお断りしております。お使いのパソコンや携帯のモニターにより実物のお色と若干異なる場合がございますがご了承ください。