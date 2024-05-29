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MLB ドジャース1970年代ヴィンテージキャップ
商品番号 O30479530133
商品名

MLB ドジャース1970年代ヴィンテージキャップ
ブランド名 メジャーリーグベースボール
特別価格 税込 7,098 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり詳しい事わかりませんが、コレクターだった方から譲り受けたキャップです。かなり古い物の様です。少し調べたところ、ebay様で同じデザインの商品が300ドル前後で販売されており、レアヴィンテージ品と記載ございます。#SDGsヴィンテージ在庫商品は一度も被った事無い様で綺麗ですが白い生地のところに経年に依る汚れが少し見られますのでご理解の上ご購入検討下さい。169
http://narcologia.ru/goods/passivity901883.html
http://narcologia.ru/goods/seamless867929.html
http://narcologia.ru/goods/choice234185.html
MLB ドジャース1970年代ヴィンテージキャップ
MLB ドジャース1970年代ヴィンテージキャップ | labiela.com
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