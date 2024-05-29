MLB ドジャース1970年代ヴィンテージキャップ

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あまり詳しい事わかりませんが、コレクターだった方から譲り受けたキャップです。かなり古い物の様です。少し調べたところ、ebay様で同じデザインの商品が300ドル前後で販売されており、レアヴィンテージ品と記載ございます。#SDGsヴィンテージ在庫商品は一度も被った事無い様で綺麗ですが白い生地のところに経年に依る汚れが少し見られますのでご理解の上ご購入検討下さい。169