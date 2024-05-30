【新品】CISEI エナメル カードケース 折り財布 ブラック

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CISEIのレザーカードケース新品未使用品です。以前セレクトショップで購入しました。定価は6万円以上しました。エナメル素材のレザーカードケース。・内装はCISEI定番のリンドスレザーを使用。・カードポケット裏にはフリーポケット付き。お札を折って収納も可能んため、お財布としてもご使用頂けます。【略歴】2006年創業、イタリア発のブランド、CISEI/シセイ/チセイ。CELLERINI/チェレリーニを始めとした数々の有名ブランドでキャリアを積んだフィレンツェ在住のデザイナー・大平智生により、日本人ならではの繊細さとイタリアで学んだテクニックとこだわりが融合したブランド。「シンプルでいて上品に、ベーシックでいながら常に新鮮に」をテーマに、良い素材のみが持つ質感をダイレクトに伝え、クラッシックをベースにディテールやサイズを現代の最適なものにアレンジされています。取扱い：国内では、BEMAS/ビームス、バーニーズニューヨーク、ストラスブルゴなどの高感度セレクトショップ。付属品：紙タグ、ケアカード、保存袋生産国：イタリア仕様：カード×14、フリーポケット×２お色：ブラック （ファスナー：ローズゴールド色）縦：約10cm横：約15cmマチ：約2cm若干の誤差はご容赦下さい。即購入大歓迎です！カラー...ブラック素材...本革財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...エナメル