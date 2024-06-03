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商品詳細
BERLUTIベルルッティのお財布です。昨年購入し、一度使用したきり、クローゼットにしまっておりました。美品です。長財布があるのでこちらは使用しません。お譲りいたします。高島屋で購入しました。お値下げいたしました。シリアルナンバーE０２５１です。#ベルルッティ#財布#BERLUTI
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