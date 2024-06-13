【未使用】　エルデスペラードコラボキャップ　ニューエラ　新日本プロレス

●エルデスペラード×ニューエラ コラボキャップ家族に頼まれての出品です。今は入手困難な激レアとの事ですのでお探しの方はぜひ★開封はしていますがタグ付き未使用です。発送は帽子の形が崩れないように箱に入れて発送します。未使用ですが自宅保管である事をご理解いただける方のご購入よろしくお願い致します。カラー···ブラック形···ベースボール



NEW ERA® × エル・デスペラード 9FIFTY™(パープル)



新日本プロレスリング キャップ NEW ERA(R) × エル・デスペラード 9FIFTY(TM) パープル 3140061525



NEW ERA® × エル・デスペラード 9FIFTY™(パープル)



NEW ERA® × エル・デスペラード 9FIFTY™(パープル)



ニューエラ×棚橋弘至/エル・デスペラードのコラボアイテムが完成 ...



NEW ERA® × エル・デスペラード 9FIFTY™(パープル)



ニューエラ×棚橋弘至/エル・デスペラードのコラボアイテムが完成 ...



新日本プロレスリング キャップ NEW ERA(R) × エル・デスペラード 9FIFTY(TM) パープル 3140061525



ニューエラ×棚橋弘至/エル・デスペラードのコラボアイテムが完成 ...



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NEW ERA®×NJPW】5月13日（月）仙台大会から発売！ニューエラと新日本 ...



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59FIFTY 新日本プロレス エル・デスペラード ブラック | ニューエラ ...



NEW ERA® × エル・デスペラード 9FIFTY™(パープル)



新日本プロレスリング キャップ NEW ERA(R) × エル・デスペラード 9FIFTY(TM) パープル 3140061525