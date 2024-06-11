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商品詳細
バンズ オーセンティック スニーカー チェック プレッピー 27.0新品箱付きVans(バンズ)の王道モデルAuthentic(オーセンティック)にチェック柄をプラスした“PREPPY(プレッピー)”がBilly's限定でリリース予定。80年代のカレッジファッションを思わせるレトロなチェック柄が上品でユニークVANS\"AUTHENTICPREPPY\"カラー WHITECHECKチェック ホワイト 白 赤 レッドサイズ 27.0試着のみ。箱付きですが、箱は多少の傷や傷みがあります
http://narcologia.ru/goods/browse479491.html
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http://narcologia.ru/goods/encourage16772.html
バンズ オーセンティック スニーカー チェック プレッピー 27.0 新品箱付き
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