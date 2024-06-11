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バンズ　オーセンティック　スニーカー　チェック　プレッピー　27.0 新品箱付き
商品番号 R77752322010
商品名

バンズ　オーセンティック　スニーカー　チェック　プレッピー　27.0 新品箱付き
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンズ　オーセンティック　スニーカー　チェック　プレッピー　27.0新品箱付きVans(バンズ)の王道モデルAuthentic(オーセンティック)にチェック柄をプラスした“PREPPY(プレッピー)”がBilly's限定でリリース予定。80年代のカレッジファッションを思わせるレトロなチェック柄が上品でユニークVANS\"AUTHENTICPREPPY\"カラー　　WHITECHECKチェック　　　　　　ホワイト　白　赤　レッドサイズ　　27.0試着のみ。箱付きですが、箱は多少の傷や傷みがあります
http://narcologia.ru/goods/browse479491.html
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