【Brooks Brothers】美品 小紋 総柄 シルク ネクタイ ネイビー

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主人の物です。2年程前に購入したそうです。ネクタイはどれも2.3回身に付けて仕舞い込んでいたので、状態はかなり良いと思います♪【ブランド】ブルックスブラザーズ【色】ネイビー【素材】絹100％【実寸サイズ】大剣幅画像参照※状態は良好ですが、ユーズド商品のため完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。中古商品である事をご理解いただける方のみご検討くださいませ！美品ネクタイ小紋総柄シルクネイビー複数ご購入で更にお得に！↓↓↓こちら↓↓↓#あかりネクタイ一覧#ネクタイ#シャツ#ブルックスブラザーズ#小紋#総柄#ビジネス#スーツ#オフィス#カジュアル#フォーマル#小物 柄・デザイン...その他カラー...ブルー Lot.TFwkd21/35.3（1.0）③