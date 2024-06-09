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【Brooks Brothers】美品 小紋 総柄 シルク ネクタイ ネイビー
商品番号 V17274069309
商品名

【Brooks Brothers】美品 小紋 総柄 シルク ネクタイ ネイビー
ブランド名 ブルックスブラザーズ
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主人の物です。2年程前に購入したそうです。ネクタイはどれも2.3回身に付けて仕舞い込んでいたので、状態はかなり良いと思います♪【ブランド】ブルックスブラザーズ【色】ネイビー【素材】絹100％【実寸サイズ】大剣幅画像参照※状態は良好ですが、ユーズド商品のため完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。中古商品である事をご理解いただける方のみご検討くださいませ！美品ネクタイ小紋総柄シルクネイビー複数ご購入で更にお得に！↓↓↓こちら↓↓↓#あかりネクタイ一覧#ネクタイ#シャツ#ブルックスブラザーズ#小紋#総柄#ビジネス#スーツ#オフィス#カジュアル#フォーマル#小物　　柄・デザイン...その他カラー...ブルー　　　　　　Lot.TFwkd21/35.3（1.0）③
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