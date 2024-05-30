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59FIFTY FEAR OF GOD ESSENTIALS サイズ7 1/2
商品番号 P23673335074
商品名

59FIFTY FEAR OF GOD ESSENTIALS サイズ7 1/2
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用ロゴ赤　サイズは71/2撮影のため袋からだしましたが新品未使用になります。メジャーリーガー、ジェリー・マニエルを父親に持つデザイナー、ジェリー・ロレンゾが2012年にロサンゼルスでスタートさせたブランドFEAROFGOD。そのディフュージョンラインFEAROFGODESSENTIALSとのコラボレーションモデル。メジャーリーグの各球団カラーをフィーチャーしています。フロントにFEAROFGODのロゴ、レフトサイドにはニューエラのオールドロゴが入ります。内部のスウェットバンドにはニューエラのヴィンテージラベルとFEAROFGODESSENTIALSのラベルが付きます。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開です。素材···ウールカラー···ブラックカラー···ブラック形···ベースボール素材···ウールカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/cotton421261.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless23859.html
http://narcologia.ru/goods/revamp834922.html
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