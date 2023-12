59FIFTY FEAR OF GOD ESSENTIALS サイズ7 1/2

59FIFTY FEAR OF GOD ESSENTIALS The Classic Collection テキサス ...



新品未使用ロゴ赤 サイズは71/2撮影のため袋からだしましたが新品未使用になります。メジャーリーガー、ジェリー・マニエルを父親に持つデザイナー、ジェリー・ロレンゾが2012年にロサンゼルスでスタートさせたブランドFEAROFGOD。そのディフュージョンラインFEAROFGODESSENTIALSとのコラボレーションモデル。メジャーリーグの各球団カラーをフィーチャーしています。フロントにFEAROFGODのロゴ、レフトサイドにはニューエラのオールドロゴが入ります。内部のスウェットバンドにはニューエラのヴィンテージラベルとFEAROFGODESSENTIALSのラベルが付きます。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開です。素材···ウールカラー···ブラックカラー···ブラック形···ベースボール素材···ウールカラー···ブラック