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フェアファックス FAIR FAX ダークグレー マフラー
商品番号 C51922713092
商品名

フェアファックス FAIR FAX ダークグレー マフラー
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェアファックスFAIRFAXダークグレーソリッドカシミアカシミヤ無印サイズ約180センチ×約38センチフリンジ約20センチを含みます。素人の直置き採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。昨年購入し、他のマフラーと交代で使用しておりました。目立った傷や汚れは見当たりませんが、中古品であることをご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/stair365100.html
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