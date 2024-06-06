CHROMEHEARTS クロムハーツ CH 迷彩 カモフラ キャップ 帽子

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商品の説明ご覧頂きありがとうございますい新品未使用頭周り:約52.5-60cmつばの長さ：7cm(アジャスター付きで7段階調節可)*簡易梱包での発送になります*形崩れ、シワなど気になる方は宅急便コンパクトに変更＋250円実物撮影するので、安心で購入することができます【ご案内事項】・ブランド品のため、すり替え防止の観点から返品はご遠慮頂いております。・新品未使用かつ大切に保管していますが、あまりに細かい部分が気になる方は購入をご遠慮下さい。・ご不明な点や、追加で写真撮影を希望の箇所がある場合は、お気軽にお知らせください。