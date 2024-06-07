ヴァレンティノ　リアルレザーポケット付き　Tシャツ

【SALE】¥15,980→¥14,980VALENTINOのラムレザーポケット付きのTシャツになります。ポケットにラムレザーがデザインされているとてもカッコ良くオシャレなTシャツです。単体ではもちらん、ジャケットの下からポケットを覗かせるとアクセントになりオススメです。セットアップスタイルにも最適です。程よくオーバーサイズの作りで、どんなスタイルにもマッチする逸品です。【サイズ】:M【採寸】着丈:69.5cm身幅:56.5cm肩幅48.5cm【コンディション】目立つ汚れや傷、着用感も無く美品になりますが、あくまでもusedである事をご理解頂ける方よろしくお願い申し上げます。



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