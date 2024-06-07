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ヴァレンティノ　リアルレザーポケット付き　Tシャツ
商品番号 T50155457109
商品名

ヴァレンティノ　リアルレザーポケット付き　Tシャツ
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 5,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【SALE】¥15,980→¥14,980VALENTINOのラムレザーポケット付きのTシャツになります。ポケットにラムレザーがデザインされているとてもカッコ良くオシャレなTシャツです。単体ではもちらん、ジャケットの下からポケットを覗かせるとアクセントになりオススメです。セットアップスタイルにも最適です。程よくオーバーサイズの作りで、どんなスタイルにもマッチする逸品です。【サイズ】:M【採寸】着丈:69.5cm身幅:56.5cm肩幅48.5cm【コンディション】目立つ汚れや傷、着用感も無く美品になりますが、あくまでもusedである事をご理解頂ける方よろしくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/ordering219479.html
http://narcologia.ru/goods/competitive839781.html
http://narcologia.ru/goods/response523942.html

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