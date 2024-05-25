- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- おもちゃ
- >
- キャラクターグッズ
- >
- ほくでん ワットくん ソフビ フィギュア 昭和レトロ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
#ティラsweet雑貨1#メルカリで見つけた懐かしいものかなり昔の古い古いほくでんワットくんソフビというのか、フィギュアです。古いので、ホコリ等は拭きましたが、黄ばみ、ハゲ、変色、色あせ等あります。御理解の上、購入お願いします。なかなかレトロないい味を出しています。あまり出回らないフィギュアなので、希少です。北海道電力昭和レトロビンテージヴィンテージレア希少メモ30gゆうパック60
http://narcologia.ru/goods/Sydney694549.html
http://narcologia.ru/goods/cotton697161.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement991599.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney694549.html
http://narcologia.ru/goods/cotton697161.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement991599.html