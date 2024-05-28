00s《US》ディスターブド ヘヴィメタル バンドTシャツ メンズ2XL

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◎閲覧いただきありがとうございます◎ヴィンテージ・ユーズド商品を中心に出品しております！出品中の他商品もよろしければご覧下さい^^→#古着屋mog《US古着》ディスターブドヘヴィメタルロックTバンTバンドプリントブラック半袖Tシャツメンズ2XLアメリカのメタルバンド「Disturbed（ディスターブド）」のTシャツです☆———————————————【サイズ】メンズ2XL程※USXL【カラー】ブラック【詳細サイズ（素人採寸です）】肩幅:約60cm身幅:約62cm着丈:約72cm袖丈:約20cm【状態】A※クリーニング済み。【S】デッドストック、ほぼ使用感のない美品のUSED商品。【A】多少の使用感はあるが、状態は良好。【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない良品。【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり。【D】過度の使用感や、目立つダメージ・汚れあり。着用は可◎——————————————★些細な質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい♪★コメントなしの即決OKです。★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。※微細な汚れや小さなダメージの見落としがあるかもしれませんが、古着であることをご理解の上ご購入ください。——————————————☆お得なフォロー割引きしております☆購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください^^※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。★10,000円以上→500円引き★5,000円以上→200円引き★2,000円以上→100円引きぜひぜひご利用ください♪カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋