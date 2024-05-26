BAPE® X GOD SELECTION XXX BOX TEE 白　XL

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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬ゴッドセレクションとBAPEのコラボtシャツです。のロゴ入りホワイトTシャツです。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記XLサイズ身幅56cm着丈72cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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