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BAPE® X GOD SELECTION XXX BOX TEE 白　XL
商品番号 P39362352360
商品名

BAPE® X GOD SELECTION XXX BOX TEE 白　XL
ブランド名 アベイシングエイプ
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬ゴッドセレクションとBAPEのコラボtシャツです。のロゴ入りホワイトTシャツです。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記XLサイズ身幅56cm着丈72cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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