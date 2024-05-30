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美品ニューエラ MLBAll-StarGameピッツバーグパイレーツ 7 1/2
商品番号 M91574799450
商品名

美品ニューエラ MLBAll-StarGameピッツバーグパイレーツ 7 1/2
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERAニューエラ59fifty71/2ピッツバーグパイレーツのベースボールキャップ各球団の本拠地で開催されたMLBオールスターゲームのロゴをライトサイドにレイアウトした、ニューエラキャップ。シルエットはフロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開です。定価6490円(税込)★状態★【美品】2回被っただけです。￼￼目立った汚れ・ダメージはありません★サイズ★フリーサイズ頭周り59.6cmつば7cm★素材★ポリエステルコットン★カラー★グレー×ブラックバイザー発送の際はなるべくコンパクトに梱包します。⏬そのほかにも出品しています。▶️#SYPP帽子・キャップ⏬多数出品中⏬＊オシャレ＊小物・服＊さよぴっぴ♡レディース、メンズ、キッズ、(ニット、コート、シャツ、カットソー、アウター、パンツ、デニム、スニーカー、パンプス))Sサイズ.M.サイズLサイズなど出品していきますので宜しくお願い致します。▶️さよぴっぴ♡出品中の商品はこちら→　#SYPPからご覧いただけます。#SYPP帽子・キャップ1211
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