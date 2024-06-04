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チリ sar
商品番号 I17991523837
商品名

チリ sar
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立った傷や白かけなどはなく美品だと思われますが、素人目のため一応プレイ用とさせて頂きます。開封後はスリーブに入れ暗闇で保存しています。発送の際には硬化ローダーに入れて折れと濡れを防止して発送させていただきます。種別···シングルカードシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットセット···拡張パックバイオレットexセット···強化拡張パックレイジングサーフカード名···088チリSARレアリティ···SAR
http://narcologia.ru/goods/rouge551310.html
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