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MONCLER \
商品番号 W19485946620
商品名

MONCLER \" DOWN JKT \"　BREITMAN
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 49,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　１2019年末に伊勢丹新宿メンズにて購入しました。かなり人気で最後の１点を運良く購入出来たものです。３ヶ月程着用し、クリーニング済みです。両袖のボタン裏が写真４のような状態です。着用には問題ないと思いますが、あくまで古着ですのでご理解の程よろしくお願いいたします。質問等ございましたらお気軽にお尋ねください。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate696348.html
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