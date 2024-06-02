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商品詳細
サイズ １2019年末に伊勢丹新宿メンズにて購入しました。かなり人気で最後の１点を運良く購入出来たものです。３ヶ月程着用し、クリーニング済みです。両袖のボタン裏が写真４のような状態です。着用には問題ないと思いますが、あくまで古着ですのでご理解の程よろしくお願いいたします。質問等ございましたらお気軽にお尋ねください。
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http://narcologia.ru/goods/smear84604.html
http://narcologia.ru/goods/calling386150.html
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