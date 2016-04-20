ナイキ　エアジョーダン9 レトロロー

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商品詳細
メインカラー···レッド、オレンジこちら頂き物で1ヶ月ほど使用しました。神経質な方のご購入はお控えください。ご購入後の返品、クレームは対応しません。使用に関しては全く問題なく可能です。即購入可能、お支払い確認次第当日中に発送致します。
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