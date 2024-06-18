【新品】《 Lee 長財布 》ラウンドファスナー 小銭入れ レザー プレゼント

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※お盆で里帰りするため、発送が8/10(木)になります。◆発送スケジュールも含めプロフィールを必ずご覧ください◆◆お値引き交渉コメントはご遠慮下さい◆※注意☆ブラック・チョコ・ブラウンからお選び下さい☆※ご購入後に取引メッセージにてご指定下さい。【商品の説明】■Lee（リー）のラウンドファスナータイプのロングウォレット。■本革のアンティーク調のボンテッドレザーを採用。■カード入れ12ヶ所と大容量の長財布。■角が丸いので、革の擦れが少なくきれいに長持ちするように設計。■ジップはYKKの国産メーカーならではの滑りの良いジップ。■シンプルなデザインなので贈り物やプレゼントに最適！■地球にやさしいリサイクルレザー使用。※リサイクルレザーとは廃棄する革の端材などを使用して製作されています。合成皮革(PUレザーやフェイクレザー)などより質感が良いのが特徴です。SDGsやエコに配慮した商品でもございます。■サイズ：横19cm×縦9.5cm×厚さ2.0cm■カラー：ブラック/ブラウン/チョコ■仕様：お札入れ2ヶ所カード入れ12ヶ所ジップ小銭入れ1ヶ所バックポケット2ヶ所本体背面にポケット1ヶ所■素材：再生皮革（ボンテッドレザー）■メーカー小売希望価格4,950円(税込)●必ずご確認下さい。・革のキズなどについて本商品には天然の革を使用しており「シワ・キズ・色むら・匂い・小さな汚れ」等がある場合があります。革本来の特性によるもので不良ではございません。・カラーについて天然素材の為1点1点色味が異なる場合・モニターによって画像と実物の色味が多少異なる場合もございます。・縫製等について本商品はハンドメイドで作られた商品の為、縫製や留め具に微妙なズレがある場合がございます。上記を予めご了承願います。【商品の状態】■新品※パッケージ箱が付属していない商品になります。【郵送の方法】■緩衝剤とOPP袋で梱包し、宅配袋(ビニル製)にてゆうパケット(匿名配送)で発送。☆宜しくお願い致します☆《検索キーワード》財布長財布父の日プレゼント誕生日メンズレディースLEEリー本革レザーお祝い入学祝い就職祝い各種財布雑貨屋さん《Z111～Z113》1.4.2