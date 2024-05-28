革財布 レザー 長財布 折財布 牛革 コンチョ ハンドメイド ブラウン 茶色

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☆商品に興味を持っていただき、誠にありがとうございます☆♫フォロー割引開催中♫フォロー中の方は100円割引致します！お気軽にコメントを下さい♫ハンドメイドメンズレディース長財布財布二つ折り本革牛革レザーカウレザーコンチョバイカーズステッチストラップ付きアジアンエスニック本皮カウレザー商品番号：202155新品滑らかな表面で手触りのいいスムースレザーを贅沢に使用した本革２つ折り長財布です。職人が一つ一つ丁寧に作成したハンドメイド品。同じものはひとつとないあなただけのオリジナルウォレットとしてお使いいただけます。昔ながらの張り合わせた革をくり貫く形で製作されており、さらに外側に縫い付けられた革が立体感のあるデザインに仕立てています。ワックスコードの手縫い仕上げが味のある作りになっており、ホワイトのステッチがお洒落な雰囲気を醸し出します。オールカウレザーで使い込むごとに馴染み、レザーの質感や色が変わる経年変化も楽しむことができます。コンチョの付いたレザーウォレットチェーン付きでバイカーズにも大変人気のウォレットです。プレゼントや贈り物としても喜ばれますよ。男女兼用でお使いいただけます。一点物のため、コンチョのデザインや革の質感、状態は入荷のタイミングによりそれぞれ異なり、同一商品の次回入荷はございません。気に入ったデザインがございましたら、お早めにお買い求めください^^【収納】カード収納×12札収納×2小銭入れ×1【素材】牛革サイズ20cm×10cm×3cmコンチョ直径：3.5cmストラップ：12.5cmウォレットチェーン：金具部分含め約60cm人気の牛革財布続々出品中♫#RISUSU牛革財布【注意事項】当店の革製品は、一つ一つが職人によるハンドメイドであり本革特有の個性や色ムラ等個体差が生じることがございます。それぞれの製品が違った表情を見せる本革ならではの味わいをどうぞお楽しみくださいませ。