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値下げ可能！　ファイテン炭化チタンチェーンネックレス　45cm
商品番号 G24006716702
商品名

値下げ可能！　ファイテン炭化チタンチェーンネックレス　45cm
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 5,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

早めに売り切りたいので値下げ交渉受け付けます！ファイテンの炭化チタンチェーンネックレスの45cmになります。3ヶ月前に購入し、1ヶ月使いましたが自分の体に合わず使う事をやめました。練習の際にしか着用していないので、状態は新品と変わらないような良い状態だと思います。質問等あればお気軽にお聞きください。陸上競技駅伝ナイキファイテンアディダスドラゴンフライアシックスメタスピードエアズームビクトリー大学駅伝ジャケット
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