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オニツカタイガー　25.5cm　メキシコ66　紺赤ライン MEXICO66
商品番号 U91279610840
商品名

オニツカタイガー　25.5cm　メキシコ66　紺赤ライン MEXICO66
ブランド名 オニツカタイガー
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとう御座います。オニツカタイガー　25.5cm　メキシコ66MEXICO66【onitukatiger】1962年のトレーニングシューズのデザインをベースに、アシックスストライプが初めて搭載された1966年モデルのデザインをプラスし作られたモデル。クロスの補強が施されたやわらかいかかと部分のデザインや、ヒールフラップが特徴の1つ。薄底・細身に代表される現オニツカタイガーのスタンダードモデル。箱はありませんので簡易梱包をして送ります。サイズ：25.5cm素材：アッパー：天然皮革製造：インドネシア・即購入OKです。・画像と実物とで、多少色味が異なる場合がございます。・自宅保管、素人検品、簡易梱包ですので、神経質な方の購入はご遠慮ください。・返品・返金は受け付けておりません。充分納得した上でのご購入をお願いいたします。
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