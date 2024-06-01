メゾンマルジェラ 未使用 リング ロゴ シルバー 青 サイズ8 約21号

これまでに30個以上売れている定番ロゴリングの2022SSシーズン未使用品が入りました。特に人気がある幅(約6ミリ)のタイプです。出品が希少な大きめのサイズ8(約21号)です。定価50,600円MaisonMargielaメゾンマルジェラSM1UQ0064ロゴリングシルバー青ロゴサイズ9イタリア製 2022春夏人気のマルジェラのロゴリング未使用品です。個体ごとに若干サイズ感も異なりますが、サイズ8のこのリングは写真のとおり約21号です。シルバーのボディに青文字ロゴの組合せがとてもお洒落です。ブランドロゴも印象的で計算されたサイズ感がとても上品です。流石マルジェラという感じで、これ一つでコーディネートが閉まります。ロゴもシルバーに映え、インスタ映えも抜群です！同ブランドのネックレスや他のバングルをも格安出品しているので是非ご覧ください。#他にもマルジェラを出品していますnk70#他にも上質なアクセサリーを出品していますnk70未使用品ですが個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。１枚目などに写っている大きい白い箱は撮影用になりますが、付属品は写真5枚目に写っているマルジェラの純正箱とタグになります。購入は本物のみ取扱のヨーロッパのファッションサイトにて購入しております。私の他の出品物や、取引数、評価、フォロワー数で更に信頼いただけると思います。#メゾンマルジェラ #マルジェラ材質···シルバーカラー···シルバー



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