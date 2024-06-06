72個 goro's ゴローズ シルバービーズ 赤ビーズ ホワイトハーツ 革紐 ...

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90年代高橋吾朗氏生前時に本人購入のホワイトハーツ赤ビーズと鹿紐です。シルバービーズはゴローズでは有りません。＊バラ売は不可とさせていただきます。・ホワイトハーツ赤ビーズ×7個縦幅最大5mm横幅最大8mm・シルバー無垢ビーズ×72個縦幅4mm横幅6mm・鹿紐：80cm×1画像をご確認して頂きご納得ご理解の上でのご購入をお願い致します。gorosイーグルリングビーズフェザー先金チェーンホイールインディアンジュエリーヴィンテージビンテージアンティークベルベルアメカジ軍物古着ミリタリーレザークラフト単色タグ トリコタグ ランタグ バータグ リーバイス 501xxビッグE66前期 40s50s60s90s刺繍タグ YALENAVY後付けreverseweaveリバースウィーヴルイスレザーお好きな方は是非！宜しくお願い致します！