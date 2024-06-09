【1970s】ビンテージ パッチワークレザージャケット　スタッズ

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当店の洋服をご覧になりたい方はこちら→#nama古着ビンテージのリアルレザージャケット。ライダース型で柔らかいスウェードのジャケット。スタッズと落ち着いた色合いのパッチワークが特徴の1着。かなりバランスの良いデザインの1着になります！サイズ裄丈87cm身幅55cm着丈64cm袖丈48cm脇下から計測状態：ややスレ有り中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。