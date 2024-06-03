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商品詳細
京都のシルバーアクセサリーブランドLOVECRAFTラブクラフトのリアルラフィンスカルリングです。笑った表情がコミカルなスカルです。サイズ19号シルバー925大事に扱っていましたが、使用品ですのである程度の使用感や小傷はあります。中古のシルバーアクセサリーとしては悪くない状態かと思います。カラー···シルバー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/moisture114669.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual56946.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox201739.html
LOVECRAFT ラブクラフト リアルラフィン スカルリング - リング
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