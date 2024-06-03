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LOVECRAFT ラブクラフト リアルラフィン スカルリング
商品番号 E33594615608
商品名

LOVECRAFT ラブクラフト リアルラフィン スカルリング
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 5,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京都のシルバーアクセサリーブランドLOVECRAFTラブクラフトのリアルラフィンスカルリングです。笑った表情がコミカルなスカルです。サイズ19号シルバー925大事に扱っていましたが、使用品ですのである程度の使用感や小傷はあります。中古のシルバーアクセサリーとしては悪くない状態かと思います。カラー···シルバー材質···シルバー
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