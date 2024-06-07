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- 矢沢永吉『E.YAZAWA CALENDAR 1990』
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商品詳細
矢沢永吉オフィシャルサイトで販売され、新品で、購入して使用しずに、大切に、自宅保管してました。状態を確認して、出品しました。状態は、当時物新品、未使用、開封済汚れ、切れ、ヤケ、スレ、破れ、ピン、テープ跡なし保管状態良好美品矢沢永吉『E.YAZAWACALENDAR1990』表紙込全7枚サイズB2絶版販売から33年経過してここまでのクオリティは、入手困難コレクションの一品としていかがでしょうかヨロシクお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/reboot864436.html
http://narcologia.ru/goods/injure910567.html
http://narcologia.ru/goods/kindness14305.html
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