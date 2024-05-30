ヴィヴィアンウエストウッド　プレスレット

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商品詳細
ヴィヴィアンウエストウッド プレスレットメンズヴィヴィアンロゴ、刻印あり✨新品未使用新作✨色 シルバー素材 真鍮サイズ 腕周り約18センチ素人採寸ですので多少誤差があります。付属品 なしヴィヴィアン専用箱、小布袋、英文字ケアカード別売り1800円になります。状態は大変綺麗です。宜しくお願いします。カラー···シルバー材質···真鍮
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