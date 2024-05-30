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ヴィヴィアンウエストウッド　プレスレット
商品番号 E30865177148
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　プレスレット
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッド　プレスレットメンズヴィヴィアンロゴ、刻印あり✨新品未使用新作✨色　シルバー素材　真鍮サイズ　腕周り約18センチ素人採寸ですので多少誤差があります。付属品　なしヴィヴィアン専用箱、小布袋、英文字ケアカード別売り1800円になります。状態は大変綺麗です。宜しくお願いします。カラー···シルバー材質···真鍮
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