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70s〜 ビンテージミリタリーリング　USARMY
商品番号 C43118878555
商品名

70s〜 ビンテージミリタリーリング　USARMY
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1970年代のUSARMYのスクールリングです石の色はグリーン、ARMYですスターリングシルバー刻印があるのでレプリカではありませんサイズは22号です
http://narcologia.ru/goods/waveform651317.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate612677.html
http://narcologia.ru/goods/influenza604493.html
70s ビンテージ US ARMY ミリタリーリング 米軍 指輪 アクセサリー
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ビンテージ○U.S.ARMYリング○210713i2-rng ミリタリー指輪米軍実物 ...
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70s〜 ビンテージミリタリーリング USARMY - リング
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USA製ヴィンテージCREST CRAFT社製US.ARMYシルバー製オニキスメンズミリタリーリング指輪【14号】【N-21083】 -Antique & Vintage shop oldArt
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