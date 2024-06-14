70s〜 ビンテージミリタリーリング　USARMY

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商品詳細
1970年代のUSARMYのスクールリングです石の色はグリーン、ARMYですスターリングシルバー刻印があるのでレプリカではありませんサイズは22号です
http://narcologia.ru/goods/waveform651317.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate612677.html
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