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VERSACE メデューサ ドッグタグ ネックレス
商品番号 F90467111563
商品名

VERSACE メデューサ ドッグタグ ネックレス
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 5,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年購入した元になります。目立った傷などはありませんが、気になる方はご遠慮ください。アクセサリーが増えすぎているので、少しずつ出品していきます。サイズ縦25mm、　横17mmチェーン直線長さ調整域　55cm材質···ゴールド手入れは綺麗にしてあります。交渉など、気になりましたら遠慮せずにコメントしてください。ご検討の方宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/injure543367.html
http://narcologia.ru/goods/procurement340733.html
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