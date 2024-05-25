VERSACE メデューサ ドッグタグ ネックレス

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商品詳細
昨年購入した元になります。目立った傷などはありませんが、気になる方はご遠慮ください。アクセサリーが増えすぎているので、少しずつ出品していきます。サイズ縦25mm、 横17mmチェーン直線長さ調整域 55cm材質···ゴールド手入れは綺麗にしてあります。交渉など、気になりましたら遠慮せずにコメントしてください。ご検討の方宜しくお願い致します。
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