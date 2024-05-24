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掛け軸 寺崎廣業 渓間の秋 絹本 名品 複製 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品
商品番号 G12247445573
商品名

掛け軸 寺崎廣業 渓間の秋 絹本 名品 複製 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 10,212 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸寺崎廣業渓間の秋絹本名品複製希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）400×1098ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　寺崎廣業　廣業　渓間の秋　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け　嘯月美術館　値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#寺崎廣業#寺崎_廣業#廣業#山水#渓間の秋#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
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